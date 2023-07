Allison Mack, da série Smallville, é liberada da prisão por envolvimento em culto sexual; relembre

A atriz Allison Mack, famosa pelo papel de Chloe Sullivan na série Smallville, sucesso dos anos 2000, deixou a cadeia dois anos após ser presa por participação em um culto que tornava mulheres em escravas sexuais em Nova York, nos EUA.

Condenada, a artista foi apontada como a responsável por coagir mulheres sob ameaça de divulgação de informações pessoais. Já em 2021, ela foi condenada a três anos de prisão, mas, agora, foi liberada antes da pena total por apresentar bom comportamento e cooperar com as autoridades nas investigações do crime.

A manipulação de mulheres, então, era realizada por ela para torná-las escravas de um grupo chamado NXIVM, Keith Raniere. Mack ainda precisou pagar multa de US$ 20 mil, cerca de R$ 100 mil na época.

Investigação complexa

Enquanto Allison deixou a prisão mais cedo, conforme a decisão do Federal Bureau of Prisons, a agência federal de aplicação da lei dos Estados Unidos, Raniere foi condenado a 120 anos de prisão por acusações de tráfico sexual.

Informações divulgadas pelo The New York Times na época apontaram que as mulheres escravizadas pelo grupo eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem mais escravas para o grupo.

"Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que as intenções de Keith Raniere eram de ajudar pessoas", disse Allison Mack ao ser presa.