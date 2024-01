Aline Wirley e Igor Rickli explicam por que ainda não mostraram rosto dos filhos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com os seguidores nas redes sociais, na terça-feira (23), sobre os filhos que estão adotando, e aproveitaram para explicar o motivo de ainda não mostrarem o rosto das crianças.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor.

“O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas... Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo”, acrescentou Aline.

O casal está em processo de adoção desde 2022. Eles viajaram até Manaus, em novembro, para conhecer as crianças. Aline e Igor já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre falaram publicamente sobre a vontade de adotar, inclusive durante a participação dela no BBB 23.