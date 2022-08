Aline Gotschalg, ex-BBB, revela ter enfrentado câncer de tireoide: 'façam exames periódicos'

A ex-BBB e influenciadora digital Aline Gotschalg revelou no Instagram, nesta quarta-feira (3), que encarou um câncer de tireoide. "Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui".

Na postagem, Gotschalg contou que, antes, nunca havia feito um exame de ultrassom na tireoide. "Ouvi uma voz (como não acreditar que temos nosso anjo da guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas", dividiu.

A influenciadora tranquilizou seus seguidores informando que já estava "indo para casa" nesta quarta (3) e que estava "curada" da doença.

Nos comentários, outros ex-BBBs como Jonas Sulzbach, Brunna Gonçalves e Flay celebraram a cura da amiga. "Deus no comando", disse Jonas. "Deus não falha. Parabéns por vencer essa luta", compartilhou Flay.

A infectologista Luana Araújo também comentou: "Toda saúde do mundo pra você e sua família, Aline! Agora descanse, recupere-se e volte ainda mais fortalecida!", escreveu.

Descoberta precoce

A descoberta precoce do tumor maligno, segundo Gotschalg, foi o que ajudou a salvar a sua vida. "O diagnóstico precoce salva vidas. O câncer de tireoide é uma doença muitas vezes silenciosa e que afeta três vezes mais mulheres do que homens, principalmente aqueles na faixa entre os 20 e 65 anos", conscientizou a ex-BBB.

Aline Gotschalg Ex-BBB e influenciadora digital Por isso, gostaria de deixar aqui um alerta para todos vocês se cuidarem. Façam exames periódicos e estejam sempre atentos a sua saúde! Essa foi mais uma provação de Deus na minha vida”.

Gotschalg concluiu afirmando que precisava "vivenciar tudo", entender e se fortalecer antes de compartilhar o momento com os fãs. "Espero que me entendam. Estou viva e curada”, finalizou.

Câncer de tireoide

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de tireoide é o mais comum da região da cabeça e do pescoço e afeta mais mulheres do que homens. Pesquisas recentes apontam ser o quinto tumor mais frequente em mulheres nas regiões Sudeste e Nordeste.

Os carcinomas diferenciados são os tipos mais frequentes. Dentre eles, prevalecem o papilífero (entre 50% e 80% dos casos), o folicular (entre 15% e 20% dos casos) e o de células de Hürthle.