Alice Wegamann e instrumentista Dudu Borges estão namorando; confira declaração

A atriz Alice Wegamann se declarou para o instrumentista Dudu Borges, assumindo o relacionamento nesta sexta-feira (26) em postagem no Instagram.

Em uma sequência de fotos e vídeos, Alice aproveitou para fazer uma homenagem, comemorando o aniversário do amado, conhecido pelo nome artístico Analaga.

"O amor é um dia de cada vez. O que era pra ser um encontro totalmente improvável fez desde sempre completo sentido, só pela vontade mútua de fazer dar certo. Entrar no mundo de alguém e deixar alguém entrar no nosso mundo é sempre um desafio, mas com você foi tudo muito simples e tão natural. sempre destruindo pré-conceitos e me mostrando o melhor lado de amar e ser amada", escreveu a artista.

"Nesse aniversário eu quero que você enxergue um mundo de possibilidades, novidades, boas ideias (...) eu te amo um dia de cada vez e te amo todos os dias. Parabéns, dengo, vida longa a nós dois", se declarou, por fim.

Alice Wegmann tornou-se uma das grandes apostas da Globo em 2018, quando se destacou na pele de Maria, protagonista da série "Onde Nascem os Fortes", aclamada pelo público e pela crítica. Quando foi convidada para ser a antagonista de "Órfãos da Terra", ela já estava cotada para outro folhetim, ao qual declinou.