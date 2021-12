Alexandre Pato fica envergonhado após Rebeca Abravanel revelar manias do marido

A apresentadora Rebeca Abravanel revelou detalhes da intimidade com o marido, o jogador de futebol Alexandre Pato, no Programa do Sílvio Santos nesse domingo (19). A filha do dono do SBT deixou o companheiro envergonhado ao contar que ele não gosta de lavar o cabelo e que tem mania de soltar pum.

O casal participou do quadro "Quatro segundo", em que Rebeca tinha que falar três manias que o parceiro tem. Ela caiu no riso e, em seguida, mencionou que ele gostava de soltar pum.

"Soltar pum e as outras a gente deixa pra falar na mesa de jantar", revelou.

"Que isso, amor!", repreendeu Pato, visivelmente surpreso com a resposta da esposa. "O pum dele dá para aguentar ou é muito fedido?", perguntou a apresentadora e cunhada do jogador, Patrícia Abravanel. Rebeca ainda revelou que nesses momentos o marido a acusa de "gostar de cheirar" suas flatulências.

"Fico bem longe. Ele fala que eu gosto de cheirar o pum dele. Fico com muita raiva porque ele gosta de falar 'vou soltar pum'. Aí, eu não saio [do lugar] e ele fala 'você gosta de cheirar meu pum'", relatou.

Pato riu com as revelações, mas confessou ter ficado com vergonha das falas da esposa.

Não lavar o cabelo com frequência também foi outro hábito atribuído ao jogador pela apresentadora. Ele tentou desmentir, afirmando usar shampoo todo dia, mas a companheira insistiu.

"Mentira. Nossa, cara de pau. Ele lava o cabelo uma vez por mês. Eu preciso pedir: 'amor, lava o cabelo'. Ele tem a cara de pau de falar shampoo", expôs.

Curiosa, Patrícia questionou: "Por que não pode lavar o cabelo?". "Eu não sei. Acho que é porque é cabeludo", respondeu à irmã.

Após a cunhada insistir com a pergunta, Pato respondeu que uma pessoa lhe disse que molhar os fios todos os dias seria prejudicial.

"Não sei quem falou que lavar tanto o cabelo não ia ficar bom. Eu acho que não lavo porque acredito nisso", justificou o atacante.

"Esse cabelo que você está vendo aí é uns dois meses", brincou Rebeca.