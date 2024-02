Alexandre Correa não pode pagar valor de pensão pedido por Ana Hickmann e MP sugere nova quantia

O Ministério Público deu parecer de que Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, pague imediatamente a pensão ao filho — Alezinho, de nove anos, fruto do relacionamento do casal. No entanto, o advogado do empresário, Enio Martins Murad, informou que o cliente não tem condições de pagar o valor. A informação foi publicada pelo portal da Quem, nesta quinta-feira (1º).

A pensão pedida por Ana Hickmann é de R$ 18,5 mil por mês. O valor é referente a R$ 14 mil (50% do valor mensal – avaliado em R$ 28 mil), mais R$ 4,5 mil (referente a 25% dos custos com moradia).

Diante da "inexistência de elementos para auferir a capacidade econômica do requerido", foi determinado pelo MP que Alexandre arque alimentos provisórios, em favor do menor, no importe de 30% dos rendimentos, em caso de trabalho com vínculo empregatício, ou cinco salários mínimos, em caso de desemprego ou trabalho informal.

Falta de recursos para pagamento

O advogado de Alexandre Correa explicou que o cliente não tem recebido parte de R$ 200 mil mensais da empresa que administrava com a apresentadora, logo não tem condições de arcar com a pensão.

"O Alexandre compreende que as despesas do Alezinho devem ser pagas por ambos os pais, 50% para cada um. Entretanto, a Ana Hickman, desde novembro, impediu o Alexandre de acessar a empresa, as contas da empresa e as retiradas (financeiras) do sócio. O Alexandre tirava da partilha do lucro R$ 200 mil por mês das empresas, as quais as marcas valem 100 milhões de reais", declarou Enio Martins Murad.

Empresário fez Boletim de Ocorrência para receber valores

Ainda segundo o advogado do empresário, Alexandre fez um Boletim de Ocorrência (B.O) para ter acesso à quantia, que estaria sendo direcionada a ex-cunhada Fernanda Hickmann.

Enio Martins Murad ressalta que o cliente não faz objeção ao pagamento do valor da pensão pedida pela ex. "Em relação a esse valor, o Alexandre não tem nada a se opor ao pagamento desde que a Ana Hickmann pare de reter os recursos dele das empresas".