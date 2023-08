Alcione faz show 'exclusivo' durante voo atrasado em São Paulo; veja vídeo

Os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo ganharam um show "exclusivo" da cantora Alcione neste domingo (6). Ainda em Congonhas, na capital paulista, o avião que faria o voo acabou atrasando, e a artista, que estava na aeronave, se levantou e começou a cantar para o público.

Ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", Alcione foi aplaudida pelos passageiros e esbanjou simpatia em vídeo no Twitter do arquiteto e urbanista Washington Fajardo que já acumula mais de 260 mil visualizações.

"Agora esse avião vai", brincou Alcione.

Segundo ele, o voo da companhia aérea Latam deveria sair do Aeroporto de Congonhas às 15h20, mas atrasou cerca de 30 minutos para um reparo emergencial no ar-condicionado do avião.

Após a manutenção, a aeronave seguiu rumo à capital carioca, onde pousou no Aeroporto Santos Dumont sem problemas antes das 18 horas.

Ensaio

Recentemente, Alcione viralizou nas redes sociais com o DJ Pedro Sampaio em ensaio antes do 30º Prêmio da Música Brasileira, do qual foi a homenageada.

Aos 75 anos, Alcione segue em turnê de comemoração aos 50 anos de carreira. Neste fim de semana, a cantora maranhense fez shows em Uberlândia (MG), e terá como próximo compromisso show no próximo sábado (11) em Recife (PE).

Ainda nas celebrações dos 50 anos de estrada, a artista será a homenageada da Mangueira, sua escola do coração, no Carnaval de 2024. Com o enredo "A Negra Voz do Amanhã", a agremiação irá se debruçar sobre a carreira de Alcione e a atuação dela na Mangueira do Amanhã, escola-mirim fundada pela cantora.