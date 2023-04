Alan Rickman é homenageado pelo Google neste domingo (30); relembre filmes do ator

O ator Alan Rickman foi homenageado com um Doodle pelo buscador Google, neste domingo (30). A data marca uma grande momento da vida do inglês. Neste dia, em 1987, Rickman atuou em "Les Liaisons Dangereuses", uma peça da Broadway que foi fundamental para o lançamento da carreira dele.

O ator Alan Rickman nasceu em 21 de fevereiro de 1946 no oeste de Londres, Inglaterra. Rickman tomou gosto por diferentes formas de arte após ser incentivado por professores e familiares. Ele foi especialmente atraído pela atuação.

Legenda: Homenagem foi publicada neste domingo (30) Foto: Reprodução/Google

Após estrelar peças da escola, ele ganhou uma bolsa de estudos para continuar lutando pelo sonho na Latymer Upper School, em Londres.

Ao término do ensino médio, Rickman estudou design gráfico no Chelsea College of Art and Design e no Royal College of Art.

Filmes de Alan Rickman

Legenda: Ator inglês em "Duro de Matar" Foto: Divulgação

Em 1988, Rickman estrelou como o vilão Hans Gruber no filme "Duro de matar". O sucesso do filme levou o ator a desempenhar papéis de antagonista semelhantes em producções como "Robin Hood: Prince of Thieves".

Na década de 1990, ele atuou ainda com papéis em "Sense and Sensibility" (1995) e "Rasputin: Dark Servant of Destiny" (1996), este último pelo qual recebeu um Emmy e um Globo de Ouro.

No ano de 2001, Rickman estrelou em "Harry Potter e a Pedra Filosofal" como o professor Severus Snape. O jeito intimidador e assustador levou ele a estrelar os sete filmes da franquia. Mesmo com um jeito marrento, ele é um dos personagens mais queridos do público.