Agnaldo Rayol está internado em hospital de São Paulo com pneumonia

O cantor e ator Agnaldo Rayol, de 85 anos, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria de imprensa do artista. A alta dele, no entanto, está prevista para esta quinta-feira (21).

Agnado não atualiza o perfil nas redes sociais desde o dia 8 de abril. Sua última publicação foi um vídeo em que canta “Vai Me Proteger”. Nos comentários, os seguidores relatam estar sentindo a falta do artista. "Alguém tem notícias do Agnaldo Rayol?", pergunta uma pessoa. "Agnaldo, sentimos sua falta por aqui", escreveu outra fã.