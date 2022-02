Affair de Whindersson Nunes sofre ameaça de morte após vazamento de conversas íntimas com humorista

A modelo Sabrina Low, que viveu um affair com Whindersson Nunes, revelou que não sai de casa há quase uma semana, após sofrer ameaças por conta do vazamento de prints de conversas íntimas dela com o humorista.

"Até ameaçada de morte eu fui, disseram que sabem onde eu moro... Lógico que estou preocupada. Nunca passei por nada parecido", revelou Sabrina em entrevista após o episódio, segundo o portal Extra, do grupo Globo.

A exposição aconteceu a partir do conteúdo que Sabrina tinha em seu celular, o que levou alguns internautas a apontá-la como a autora do delito.

A modelo revelou que quer provar sua inocência, inclusive para Whindersson. "Não nos falamos depois disso. Pelo que li das postagens dele, deu para ver que estava muito bravo. Eu só quero provar minha inocência. Sei que não preciso ou sou obrigada a isso, mas se esquecem que eu também fui exposta e estou morrendo de vergonha da minha família", argumentou ela.

Sabrina ainda disse que possui algumas desconfianças sobre o caso e pretende registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.).