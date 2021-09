Advogados de Liziane Gutierrez vão processar Nego do Borel por chamá-la de 'Coringa'

Os advogados da modelo Liziane Gutierrez informaram que entrarão com uma ação judicial contra o funkeiro Nego do Borel por ridicularizá-la no reality show “A Fazenda 13”. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Nego do Borel

Nesta terça-feira (21), nas redes sociais, circula um vídeo em que o funkeiro caricatura a modelo. Nego do Borel a chama de “Namastê” e diz que ela está parecida com o personagem Coringa. Nas redes sociais, a assessoria de Liziane publicou nota de repúdio.

“Pregam tanto amor ao próximo, pedem respeito e esquecem que estão sendo vigiados em rede nacional. Nego do Borel debochando da aparência de uma peoa com traumas, medos e que já falou que não escolheu estar passando por isso”, inicia.

Liziane Gutierrez já participou de reality americano

Liziane tem o rosto modificado por diversas intervenções após uma cirurgia de harmonização facial mal sucedida. Em 2019, ela já participou de um reality americano de plásticas para as reversões dos procedimentos problemáticos, o Botched.

“Chamar alguém de Coringa e rir por algo que machuca, que foi um erro médico? Isso é podre demais. De antemão já deixamos registrado que somos contra essa postura, principalmente de um cantor que possui influência sobre o público. Estamos contigo e desejando muita força, Liziane!”, diz o texto.

Na semana passada, a equipe da modelo já havia realizado uma publicação para repudiar “ataques de ódio e ciberbullying” contra a participante.