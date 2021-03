Adriano Imperador vende mansão por R$ 9 milhões e se muda para hotel onde paga R$ 80 mil por mês

O ex-jogador de futebol, Adriano Imperador, vendeu a casa em que morava em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, por cerca de R$ 9 milhões. Do imóvel ele levou apenas itens pessoais e troféus. O ex-atleta se mudou para uma suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, onde desembolsa cerca de R$ 80 mil por mês, conforme informações do Extra.

Com diárias que giram em torno de R$ 2,7 mil, o espaço tem 145 m², divididos entre sala de estar e de jantar, cozinha gourmet, closet independente, banheiro com banheira, TV e chuveiros separados, além de varanda com vista para o mar.

Legenda: O quarto ainda oferece o serviço de coquetel diário com bebidas alcoólicas e não alcoólicas Foto: divulgação

Segundo o site, Adriano tem usado o novo endereço para se encontrar com a ex-noiva, a universitária Victoria Moreira. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou diversas fotos na suíte, inclusive na banheira e em cima da bancada da cozinha. Entretanto, o casal ainda não assumiu publicamente a suposta reconciliação.

Os dois se conheceram no fim de 2019 em uma viagem que o ex-atleta fez a Itaperuna (RJ), cidade da estudante. Eles passaram o Réveillon juntos e viajaram para a Itália em janeiro de 2020. Adriano e Victoria ficaram noivos no fim de junho do ano passado, mas o ex-jogador terminou o relacionamento com a estudante dez dias depois.