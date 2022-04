Adriane Galisteu diz que pediu para Ayrton Senna não correr antes de acidente de carro

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que pediu para Ayrton Senna não correr no dia do acidente que o matou. Os dois namoraram na época, em 1994, e essa foi a última conversa do casal antes do piloto de Fórmula 1 morrer.

O assunto foi discutido durante o podcast "Ticaraticast", de Bola e Carioca. "Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse ‘estou p*to’, não estava querendo correr e ainda me falou ‘de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'", começou Galisteu.

A loira relembra que o incentivou a não correr e seguir seus instintos: "Então não corre". "Porque se tinha alguém que podia não correr era ele, não podia ter uma caganeira? Qual seria o problema? Lembro de falar isso para ele no telefone, e ele quase me engoliu porque não tinha pontuado nas corridas anteriores. Com a Williams, ainda não tinha conseguido nem terminar uma corrida", comentou.

Mesmo com os conselhos, o piloto decidiu correr. À época trabalhando como modelo, Adriane Galisteu disse que chegou a ver ele batendo na corrida, mas como isso já havia ocorrido, ela foi tomar banho.

"Lembro de sair do banho com um silêncio sepulcral, absoluto. Ouvi o barulho de um fax chegando, corri achando que era um contrato, alguma coisa assim, mas eram mensagens com coração. Aí é que começou a cair a ficha", diz.