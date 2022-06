Cláudia Rodrigues recebe mensagem de Adriane Bonato sobre pedido de casamento

Adriane Bonato usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (9) para se posicionar sobre o pedido de casamento de Cláudia Rodrigues. No Instagram, a empresária publicou um vídeo de quase dois minutos com seu posicionamento.

"Boa noite, planeta, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para me posicionar em relação ao pedido de casamento da Claudinha. Só que antes de eu falar com vocês, quero pedir desculpas para toda a imprensa por não ter respondido vocês prontamente como eu sempre fiz, mas vocês, tanto quanto eu, foram pegos de surpresa", começou Adriane.

"Eu precisei pensar, precisei refletir, porque o amor existe entre ambas as partes, só que eu sempre lidei com a Claudia no lado profissional, trabalhando com ela, fazendo as coisas, e agora com essa mudança eu precisava pensar, colocar as coisas no lugar e entender tudo isso para daí eu falar. Você me aprontou uma, né? Eu não esperava isso de você, não, mas tudo bem, amanhã eu vou aí para conversarmos e resolvermos isso juntas", continuou.

Adriane disse, ainda, que somente voltará a falar publicamente sobre o assunto depois de conversar pessoalmente com Cláudia. "Depois que eu falar com ela venho aqui pra falar com vocês pra trazer aquilo que está todo mundo esperando, mas que só posso falar depois que falar com ela", encerrou.

Pedido público

O pedido feito por Claudia ganhou as redes sociais na madrugada de terça-feira (7), quando ela revelou que estava apaixonada pela amiga.

Adriane Bonato chegou a cuidar não só da carreira como de detalhes da saúde de Claudia, justamente por conta do diagnóstico da atriz, que convive com a esclerose múltipla.

"Oi, gente. Gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato", escreveu em publicação no Instagram.

Abalo por falta de resposta

Sem resposta após o pedido, no entanto, a atriz ficou abalada e foi levada para Curitiba para ficar na companhia da família, segundo disse seu atual empresário, Marcelo Calone.

"Não tivemos sucesso e isso frustrou muito a Claudinha. Acredito até que vai precisar de um tempo para a Adriane também digerir tudo isso... Vamos ter que intermediar esta situação, não vai ter jeito. É complicado", contou Calone.