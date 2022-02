Adriana Lima anuncia gravidez do terceiro filho e mostra reação do namorado no TikTok

A modelo Adriana Lima, 40, anunciou a gravidez do terceiro filho. Ela já é mãe de dois e, agora, espera um filho com o produtor cinematográfico André Lemmers III.

Em vídeo no TikTok, a top brasileira contou que o namorado gosta de assustá-la em diversas situações e resolveu entrar na brincadeira com a informação da gravidez.

Assista brincadeira:

"Ele gosta de me assustar em todos os lugares. No banheiro, em casa, no museu, antes de sair para trabalhar, no jardim. Hoje eu me vinguei!", disse Adriana, mostrando o teste de gravidez positivo para surpreender o namorado.

No final do vídeo, ela também mostra o ultrassom e anuncia que o bebê nascerá entre setembro e dezembro.

Adriana, natural de Salvador (BA), fez carreira internacional na moda ainda na adolescência. Ela já é mãe de Valentina, de 12 anos, e Sienna, de 9, com o ex-marido Marko Jaric.