Adeus Inveja: objetos para afastar mau-olhado

Em muitos momentos da vida, sentimos como se nada ao redor funcionasse. Os motivos para isso podem render uma enorme lista, que vão desde a falta de força de vontade até destino. Porém, a inveja e o mau olhado não podem ser descartados.

Essas são energias presentes em nossa vida muito mais do que gostaríamos. Além disso, ela vem sempre de onde menos imaginamos. O normal é pensar que quem nos inveja está distante mas na verdade, o mau olhado vem daqueles que estão próximos de nossa vida. Quer aprender a se proteger do mau olhado?

Veja alguns objetos que podem te ajudar:

Ferradura

Foto: Shutterstock

Também de origem grega, a ferradura de cabelo representa sorte e proteção espiritual. Segundo sua história, ela deve ser deixada atrás de portas. Outras crenças discutem sobre a posição da ferradura, uns preferem deixá-la apontada para o céu e outros preferem para a terra.

Olho Grego

Também conhecido como Olho Turco ou Nazar, esse objeto é muito conhecido. Bastante utilizado em pulseiras, colares, chaveiros e decorações. Para todos, é tido como um amuleto contra a inveja.

Sua origem vem da cultura de países como Grécia, Irã e Armênia. Dentro de casa, as pessoas costumam colocá-los próximos à entrada ou nos corredores - preferencialmente, nas portas.

Mão de Fátima

Conhecida também como mão de Hamsa ou mão de Deus, esse símbolo hislamico e hebraico ganha o mundo. Além de ser usado como amuleto de proteção, possui uma bela estética que faz muitos quererem obtê-la pela beleza.



Os cinco dedos representam os cinco pilares islâmicos: é, oração, caridade, jejum e peregrinação. Já o centro, pode variar de figura de acordo com a cultura do local onde é vendido. Pode ter: olho grego, à estrela de Salomão, aos peixes ou aos pombos.

Pimenta

Foto: Shutterstock

A pimenteira é um talismã muito conhecido na cultura brasileira. Isso porque pode ser usada tanto como objeto quanto como planta. A pimenta suga o mau-olhado e as energias negativas. Quando em planta, ela ate seca e murcha. Quando em objeto, pode quebrar assim como o olho grego. Esses dois objetos são, inclusive, muito combinados para serem usados juntos.

Elefantes

Foto: Shutterstock

No hinduísmo, o deus Ganesha tem uma cabeça de elefante. Ele e o deus da riqueza e da prosperidade. Sendo assim, a cultura deles enxerga o elefante como um símbolo de sorte, amor, sucesso e proteção. Além disso, o elefante é um animal sagrado na Índia. Para os brasileiros, ele deve ser deixado virado com a bunda para a porta para atrair prosperidade e afastar mau olhado.

Figas

Também muito usada no Brasil, em brincadeira e emojis - a figa representa a garantia de sorte. Porém, a origem é italiana como símbolo de fertilidade e erostimo. O símbolo chegou ao brasil com a colonização, vista como uma forma de fechar o corpo, um amuleto de proteção contra mau-olhado, inveja e azar.

