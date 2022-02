Adele diz que 'ama ser mulher' em premiação para incluir não-binários e é acusada de transfobia

A cantora Adele causou polêmica na última terça-feira (8) durante o discurso de aceitação do prêmio "Artista do Ano" no BRIT Awards, ao dizer que "ama ser mulher". Neste ano, é a primeira vez que a categoria não é dividida entre homens e mulheres, em um esforço para promover a diversidade e incluir pessoas não-binárias.

"Diria que entendo porque o nome deste prêmio mudou, mas realmente amo ser mulher e ser uma artista feminina. Eu amo. Estou muito orgulhosa de nós, realmente estou", disse Adele.

A intérprete de "Easy on Me" foi acusada de transfobia na internet. Alguns internautas falaram em boicotar as músicas da britânica.

No entanto, houve quem saísse em defesa de Adele. A jornalista e ativista de direitos humanos Inna Shevchenko tuitou: "Bem-vindos ao Admirável Mundo Novo Inclusivo. Agora dizer 'realmente amo ser uma mulher, realmente amo ser uma artista feminina' é o suficiente para ser rotulada como TERF [termo pejorativo para denominar feministas que excluem direitos de pessoas trans] e transfóbica."

O que são pessoas não-binárias?

A pessoa que se identifica com o gênero não-binário não se vê como mulher e nem como homem. Ela pode ser os dois, estar em algum lugar entre o feminino e o masculino ou completamente fora dessa curva.

A definição se encontra também no escopo do "gênero fluído", que significa uma pessoa que transita entre as duas identidades.