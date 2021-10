Adele anuncia data de lançamento da canção 'Easy On Me'; confira

A cantora Adele anunciou o lançamento da canção 'Easy On Me', que será divulgada no dia 15 de outubro, marcando o retorno da cantora à música após seis anos de hiato.

O último álbum da artista britânica, o '25', foi lançado em 2015, liderando as paradas musicais em diversos países. As especulações são que o novo trabalho tenha '30' como título.

No vídeo da nova canção, a cantora aparece dirigindo um carro em uma estrada vazia, com diversas folhas de papel saindo de dentro das janelas do veículo.

Assista: