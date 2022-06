Abracadabra 2 lança trailer inédito com a volta das irmãs Sanderson; assista

A Disney divulgou, nesta terça-feira (28), o novo teaser de Abracadabra 2, que deve chegar aos cinemas no dia 30 de setembro deste ano.

Winifred Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy retornam aos seus papéis de Winifred, Sarah e Mary Sanderson, tal qual a versão do primeiro filme, em 1993.

Novidades em Abracadabra 2

Na prévia, as irmãs Sanderson são evocadas para Salem bem a tempo do Halloween. Caberá a três estudantes do Ensino Médio impedir as bruxarias do trio antes da meia-noite de "All Hallow's Eve".

Entre as novidades do elenco, estão Whitney Peak, de Gossip Girl; Lilia Buckingham, de Crown Lake; Belissa Escobedo, de American Horror Stories; Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep) e Froy Gutierrez (Teen Wolf).