A$AP Rocky é liberado da prisão após pagamento de fiança milionária

O rapper A$AP Rocky foi liberado no mesmo dia em que foi preso pela Polícia de Los Angeles, nesta quarta-feira (20). Segundo o site TMZ, para deixar a sede da Polícia, o artista pagou a fiança de US$ 550 mil — cerca de R$ 2,5 milhões.

Ainda segundo o site, ele estava voltando de uma viagem feita a Barbados com a cantora Rihanna, que está grávida do rapper, e os dois foram pegos de surpresa quando os policiais abordaram o músico no Aeroporto de Los Angeles.

De acordo com a emissora NBC, A$AP foi preso por estar supostamente envolvido em um tiroteio que ocorreu em novembro de 2021, no qual o rapper estaria com uma arma de fogo e feriu a mão de uma pessoa após atirar três ou quatro vezes.

O caso segue em investigação. A defesa do músico ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.