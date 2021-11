'A Voz é Delas' apresenta Janaína Alves e Taynan Golveia nesta quarta (10); veja programação

A ação 'A Voz é Delas', que apresenta uma série de lives com cantoras e comediantes cearenses, terá mais uma edição nesta quarta-feira (10). A cantora Janaína Alves e a comediante Taynan Golveia serão as principais atrações convidadas no canal da TV Diário no YouTube, a partir das 20h.

Lançada pelo Sistema Verdes Mares em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a iniciativa reúne mulheres com intuito de promover o empoderamento feminino, também combatendo as diversas formas de violência contra o gênero.

Além disso, as apresentações também contam com uma voz iniciante, justamente para divulgar o trabalho de mulheres que estão começando na cena musical. Nesta quarta, por exemplo, quem se apresenta é Haissa Maiuri, sob o comando da apresentadora Denise Santiago.

A programação, inclusive, se estenderá até o mês de dezembro, em datas específicas. Outras apresentações serão realizadas nos dias 17 e 24 de novembro e primeiro de dezembro.

Confira as próximas datas:

Dia 17/11

Apresentação Iarla Carolina

Atração: Gil Mendes

Comediante: Roberta Wermont

Voz Iniciante: Nara Oliveira

Dia 24/11

Apresentação Claudymilla Melo

Atração: Kátia Cilene

Comediante: Solange Teixeira

Voz Iniciante: Herika Pop

Dia 01/12

Apresentação Carla Brazão

Atração: Monique Pessoa

Comediante: Evila Muniz

Voz Iniciante: Yara Canta