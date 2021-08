A Vida da Gente: Resumo do capítulo, sexta-feira, 6 de agosto

Confira o tudo que acontece no último capítulo da reprise de A Vida da Gente, novela das seis da TV Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira (6):

O transplante entre Júlia e Manuela é um sucesso. Rodrigo vai até o quarto de Manuela e chora, Gabriel observa a cena de longe. Rodrigo visita o rio onde ficou com Ana pela primeira vez. Após tantas maldades, Eva surpreende Iná e Ana com um gesto de carinho a Manu após o transplante.

Após duas semanas, Lúcio dá alta a Júlia, e se abraça com Rodrigo. Ana e Manuela brigam com Eva e dizem que Iná sempre foi uma mãe para elas.

Vitória termina relacionamento com Mariano e se afasta de Cecília. Marcos flerta com a mãe de uma criança no clube. Celina apresente seu primo a Dora.

Manuela conversa com Nanda sobre Rodrigo. Gabriel termina com a chef de cozinha. Rodrigo procura Manuela, e Ana vai atrás de Lúcio. Iná discursa sobre a importância do tempo. “Oração ao tempo” embala o desfecho dos personagens.

O resumo dos capítulos de A Vida da Gente são fornecidos pela TV Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.