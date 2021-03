'A Vida da Gente' de hoje (12): Ana acusa Vitória de querer que ela abandone a filha

A novela "A Vida da Gente", originalmente exibida entre 2011 e 2012, está sendo reprisada na TV Globo em uma edição especial que vai ao ar na faixa das 19h. O romance de Lícia Manzo vai ao ar de segunda à sábado.

O folhetim segue os dramas e aventuras da vida das irmãs Manuela (Marjorie Estiano), Ana (Fernanda Vasconcellos), que acabam se apaixonando pelo mesmo homem, Rodrigo (Rafael Cardoso). As duas tem uma relação conturbada com a mãe Eva (Ana Beatriz Nogueira).

Veja o resumo de "A Vida da Gente" hoje (12/03)

Ana acusa de Vitória de querer que ela abandone a sua filha. Vitória é simpática com Alice e a convida para almoçar. Cris reclama de ter que sair com Jonas. Marcos discute mais uma vez com a esposa em casa. Ana se esforça no treino de tênis, mas não consegue satisfazer sua treinadora. Laudelino comenta com Iná que colocou Wilson para tomar conta de sua oficina. Felipe convida Manuela para ver seu show.

Laudelino não gosta de Wilson ter mexido em suas ferramentas. Vitória e Alice se encontram para almoçar. Iná combina com Josias uma forma para que Moema possa ir ao baile. Alice fica revoltada quando Vitória diz que não quer que ela conheça sua família. Ana se irrita ao saber que Eva colocou Júlia em uma creche. Manuela fica com a sobrinha enquanto a irmã vai se encontrar com Rodrigo.