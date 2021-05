'A Piada do Dia' faz humor com a relação entre novelas e atores

O episódio desta quinta-feira (3) do podcast 'A Piada do Dia' traz o humor para um dos conteúdos mais consumidos da televisão brasileira: a novela.

Em pouco mais de um minuto, os personagens do 'Nas Garras da Patrulha' brincam com a relação entre os atores e as cenas retratadas diante das câmeras.

A 'Piada do Dia', inclusive, é apenas um dos quadros do 'Garras'. Desde 2001, o humorístico é produzido e exibido pela TV Diário, trazendo personagens conhecidos do público como Cornélio e Chico Pezão, por exemplo.

Ouça o podcast 'A Piada do Dia':

