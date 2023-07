'A Grande Conquista': pais de Alexandre Suita caminham 18 km por permanência no reality

Os pais do influenciador Alexandre Suita, participante do reality A Grande Conquista, da Record TV, caminharam 18 km, de Goiânia à cidade de Trindade, em agradecimento ao filho estar no Top 10 do programa. Itamar e Suely Suita falaram sobre a experiência para a colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles.

Os dois saíram para o percurso às 7h e chegaram às 11h na Basílica do Divino Pai Eterno. “Estamos sentindo muita gratidão”, resumiu Suely em entrevista. Além do casal, a equipe do participante também participou da caminhada.

“Está sendo gratificante a participação dele na Mansão de A Grande Conquista. É muita gratidão por ele estar entre os dez finalistas”, acrescentou. Suely também é mãe de Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, e Luara Suita.

Legenda: Influenciador é irmão da esposa de Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram

Apoio da família

Andressa Suita também faz campanha para a permanência do irmão após a mãe declarar que a filha era muito ocupada e não tinha disponibilidade para fazer mutirão. No fim do último mês, a modelo usou as redes sociais para ajudar Alexandre.

“Mutirão pode ter certeza que vocês não vão vê-la fazendo, mas uma postagem ou outra vai acontecer, sim. Andressa não é de fazer muitas postagens no seu dia a dia a não ser seus trabalhos. Se derem uma volta constante pelo Instagram dela, vão perceber. Ela fez um post, sim, pedindo para votar no irmão e sempre desejando a ele boa sorte”, disse Suely.