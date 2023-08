'A Fazenda' revela primeiras imagens da nova sede do programa; veja fotos

As primeiras fotos de como deve ser o visual da sede da próxima temporada de "A Fazenda" foram reveladas nessa quarta-feira (23), durante uma transmissão ao vivo com a apresentadora Adriane Galisteu. A 15ª edição do reality show estreia em 19 de setembro de 2023, na Record TV.

Nas imagens em 3D divulgadas é possível observar como deve ficar a fachada e a varanda da casa, que devem seguir os estilos rústico e rural, característico das primeiras temporadas do programa.

“Olha que linda que ela [a sede] está. Toda de tijolinho com madeira!”, comentou Adriane.

Além da apresentadora, o diretor do núcleo de reality show da emissora, Rodrigo Carelli, e os também apresentadores Carioca e Lucas Selfie participaram da live, intitulada "Aquecendo O Feno", que deu início à programação digital de esquenta para a atração.

“Temos varanda, novamente, é uma coisa que não tínhamos mais!”, destacou Carelli sobre o projeto da nova sede.

Ainda na transmissão ao vivo, Adriane revelou que espera que esta temporada do programa tenha muito romance entre os participantes. "Nesse elenco agora, trabalhamos para isso", respondeu o diretor de núcleo.

O que se sabe até agora sobre 'A Fazenda 15'?

Nessa quarta-feira, Carelli revelou que o paiol da próxima edição do programa terá dez jogadores: cinco homens e cinco mulheres. "Eles têm uma coisa em comum, mas não posso dizer o que é", instigou.

Na 15ª temporada, os competidores devem chegar à sede no estilo tradicional: “Vamos fazer uma chegada parecida com as antigas. Lembra a chegada de helicóptero? Do carro? Vai ter uma coisa naquela linha”, explicou o diretor.

Os quadros virtuais tradicionais associados à atração também continuam, como "Celeiro da Justiça", "GalisTour", "Questionário ao Peão" e "Cabine de Descompressão".

Na transmissão ao vivo, Carelli confirmou ainda que alguns nomes de participantes podem ser revelados tanto na pré-estreia quanto em live no aplicativo Kwai, que patrocina esta edição.

Por fim, Selfie questionou o diretor se nomes de famosos cotados pelo público, como Dudu Camargo, Mc Pipokinha e Lumena, estarão na edição. Na ocasião, o profissional preferiu ser misteriosos na resposta: "essa lista está bem errada, mas não descarto a oportunidade de um estar certo!”.

'A Fazenda 15' estreia em 19 de setembro de 2023 na Record TV.