A Fazenda: Que horas começa e como é a dinâmica da Prova de Fogo deste domingo
A disputa deve ocorrer nesta tarde de domingo
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:27)
Neste domingo (28), os peões de A Fazenda disputam a Prova de Fogo. Eles competem pelos Poderes da Chama. Quem vencer a disputa se tornará o novo dono dos pergaminhos, podendo fazer alterações na roça. A competição será ao vivo, durante o período da tarde, mas sem um horário definido.
Quem quiser assistir à prova deve acompanhar na plataforma Record Plus a partir das 14h. A transmissão é exclusiva para assinantes, mas será retransmitida na segunda-feira (29), na Record.
QUEM PARTICIPA DA PROVA DE FOGO?
Pouco antes da prova, é realizado um sorteio entre os peões para definir quem participará da prova. Quem vencer, fica com os pergaminhos. Por outro lado, os derrotados vão para a Baia e puxam rivais para cumprirem o castigo com eles.
COMO PARTICIPAR?
O público pode votar no portal online do programa para decidir sobre o Poder Laranja da semana. O resultado da votação será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu antes da prova.
As opções são:
- Troque o peão vetado da Prova do Fazendeiro;
- Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto.
