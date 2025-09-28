A Fazenda: Que horas começa e como é a dinâmica da Prova de Fogo deste domingo

Neste domingo (28), os peões de A Fazenda disputam a Prova de Fogo. Eles competem pelos Poderes da Chama. Quem vencer a disputa se tornará o novo dono dos pergaminhos, podendo fazer alterações na roça. A competição será ao vivo, durante o período da tarde, mas sem um horário definido.

Quem quiser assistir à prova deve acompanhar na plataforma Record Plus a partir das 14h. A transmissão é exclusiva para assinantes, mas será retransmitida na segunda-feira (29), na Record.

QUEM PARTICIPA DA PROVA DE FOGO?

Pouco antes da prova, é realizado um sorteio entre os peões para definir quem participará da prova. Quem vencer, fica com os pergaminhos. Por outro lado, os derrotados vão para a Baia e puxam rivais para cumprirem o castigo com eles.

COMO PARTICIPAR?

O público pode votar no portal online do programa para decidir sobre o Poder Laranja da semana. O resultado da votação será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu antes da prova.

As opções são: