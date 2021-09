'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta sexta-feira (17)

Mais um episódio de "A Fazenda 13" vai ao ar nesta quinta-feira (16) pela RecordTV a partir das 22h45, após a novela "Quando Chama o Coração".

No programa ao vivo, será mostrada a entrada do 21º peão do reality rural, que sairá do Paiol TikTok e entrará de surpresa na primeira festa da edição.

Conforme anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu nessa quinta-feira (16), o novo peão ou peoa entrará com imunidade da primeira roça, mas o benefício só será revelado na formação da berlinda na terça-feira (21).

Os influenciadores Alisson Jordan, Mah Tavares, Krawk e Sthe Matos disputam a votação popular no "Paiol do TikTok".

Vote na enquete

inter@

Essa enquete não interfere no resultado oficial do Paiol, que será anunciado por Galisteu nesta sexta.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A edição desta sexta-feira do de "A Fazenda 13" começa às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração", na RecordTV.

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pelo site do streaming.

Solange Gomes e Rico estrelam primeira briga

A modelo e ex-assistente de palco Solange Gomes e o influenciador digital Rico Melquiades se desentenderam durante uma dinâmica de troca de presentes realizada na noite desta quinta-feira (16), em A Fazenda 13. Durante o intervalo da atração, os dois trocaram farpas e se chamaram de "feio" e "velha coroca".

Tudo começou quando a ex-Banheira do Gugu teve a missão de tirar um dos competidores da atividade, e escolheu Rico. O peão não gostou de ter sido o escolhido e disse que iria colocá-la na Roça.

Gui Araújo é o fazendeiro da semana

No programa da quarta-feira (15), o participante Gui Araújo se tornou o primeiro fazendeiro desta edição. Ele disputou o chapéu com Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Erasmo Viana.

Além de imunidade da primeira berlinda da temporada, o fazendeiro ganha o poder de indicar um peão direto à berlinda na formação de roça da próxima terça-feira (21), além de delegar as funções e o trato dos animais.