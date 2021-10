'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta sexta-feira (1º)

A Record TV exibirá nesta sexta-feira (1º) mais um episódio de "A Fazenda 13". No programa, os telespectadores vão acompanhar a repercussão da eliminação de Mussunzinho, a segunda da temporada, em noite de festa.

Também nesta noite, a nova participante do reality, a influenciadora Lary Bottino, entra na sede. Ela chega na vaga deixada por Medrado, que pediu para sair do programa.

Dayane Mello também está entre os destaques da edição desta sexta. Logo cedo, ela recebeu uma punição e a casa ficará sem sal, fato que gerou chateação entre os participantes.

Ela, porém, ficou revoltada com a acusação e negou ter cometido qualquer infração na baia.

No fim da manhã de hoje, a ex-participante do reality italiano "Grande Fratello Vip" ainda trocou selinhos na piscina com Aline Mineiro, protagonizando diversos beijos na área externa da sede, mesmo sob chuva.

Que horas começa 'A Fazenda' hoje?

"A Fazenda 13" começará hoje, sexta-feira, 1º de outubro, às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração".

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pela plataforma de streaming.

QUEM É LARY BOTTINO?

A nova participante Lary Bottino já participou de duas temporadas de "De Férias com Ex", da MTV, inclusive com a última na edição "Celebs 2", junto a Rico Melquiades, que está no elenco do reality rural.

Ela já apresentou o programa "Dentro da Casinha" com Anitta, ex de Gui Araujo, outro participante do "De Férias" que está em "A Fazenda 13". Os dois são melhores amigos.

Em agosto, inclusive, Lary e Anitta trocaram farpas nas redes sociais, assunto que deve render no reality show.

A paulista de 22 anos e com quase 70 tatuagens no corpo tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e já mostrou seu temperamento forte no "De Férias com Ex".

Quem são os participantes de 'A Fazenda 13'?

Nesta edição, 21 peões começaram na disputa pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão:

Aline Mineiro

Bil Araújo

Dayane Melo

Dynho Alves

Erasmo Viana

Erica Schneider

Liziane Gutierrez (eliminada)

Marina Ferrari

MC Gui

Fernanda Medrado (desistiu)

Gui Araujo (fazendeiro da semana)

Mileide Mihaile

Mussunzinho (eliminado)

Nego do Borel (expulso)

Rico Melquiades

Solange Gomes

Tati Quebra Barraco

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Victor Pecoraro

Sthefane Matos