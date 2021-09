'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta segunda-feira (27)

A Record TV exibirá nesta segunda-feira (27) mais um episódio de "A Fazenda 13".

Os peões viveram um fim de semana conturbado, que culminou na expulsão de Nego do Borel, após suspeita de estupro. Inclusive, dois nomes já são especulados para entrar na vaga deixada pelo cantor de funk: Krawk ou Camarguinho, segundo a coluna de Leo Dias.

Além de repercutir a expulsão de Borel, o reality vai exibir no programa desta segunda a vitória do influenciador Rico Melquiades na Prova de Fogo, realizada nesse domingo (26).

Rico disputou o lampião do poder com Victor Pecoraro, Marina Ferrari e Sthefane Matos. Na prova, era necessário acender lampiões dentro de um labirinto, no menor tempo possível.

Com a vitória do influenciador, Victor Pecoraro, Marina e Sthe foram direto para a baia e tiveram que escolher alguém da sede para acompanhá-los. A escolhida foi Dayane Mello.

Rico também poderá vetar algum peão e influenciar mais uma vez na formação da próxima roça, nesta terça-feira (28).

Que horas começa A Fazenda hoje?

"A Fazenda 13" começará hoje, segunda-feira, 27 de setembro, às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração".

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pela plataforma de streaming.

Quem são os participantes de 'A Fazenda 13'?

Nesta edição, 21 peões disputam o prêmio final de R$ 1,5 milhão. Integram o elenco da 13ª temporada:

Aline Mineiro

Bil Araújo

Dayane Melo

Dynho Alves

Erasmo Viana

Erica Schneider (fazendeira da semana)

Liziane Gutierrez (eliminada)

Marina Ferrari

MC Gui

Fernanda Medrado (desistiu)

Mileide Mihaile

Mussunzinho

Nego do Borel (expulso)

Rico Melquiades

Solange Gomes

Tati Quebra Barraco

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Victor Pecoraro

Sthefane Matos