‘A Fazenda 13’: que horas começa e onde assistir ao programa desta quarta-feira (6)

O episódio desta quarta-feira (6) de ‘A Fazenda 13’ será exibido pela RecordTV às 22h45, após a série ‘Quando Chama o Coração’. Na edição de hoje, os telespectadores vão acompanhar a Prova do Fazendeiro.

O participante Tiago Piquilo foi vetado da prova de hoje por Dayane Mello e já é o primeiro confirmado na próxima Roça.

Sendo assim, disputam a prova Dayane Mello, Erika Schneider e Rico Melquiades. Um pode se salvar e dois vão direto para a Roça com Piquilo.

A eliminação acontece na próxima quinta-feira (7), e será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Que horas começa 'A Fazenda 13' hoje?

‘A Fazenda 13’ começa às 22h45, após episódio da série ‘Quando Chama o Coração’, segundo a programação da RecordTV.

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas do reality.

Quem são os participantes de 'A Fazenda 13'?

Nesta edição, 21 peões começaram na disputa pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão:

Aline Mineiro

Bil Araújo

Dayane Mello

Dynho Alves

Erasmo Viana

Erica Schneider

Lary Bottino

Liziane Gutierrez (eliminada)

Marina Ferrari

MC Gui

Fernanda Medrado (desistiu)

Gui Araujo (fazendeiro da semana)

Mileide Mihaile

Mussunzinho (eliminado)

Nego do Borel (expulso)

Rico Melquiades

Solange Gomes

Tati Quebra Barraco

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Victor Pecoraro

Sthefane Matos