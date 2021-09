'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta quarta-feira (29)

A Record TV exibirá nesta quarta-feira (29) mais um episódio de "A Fazenda 13".

No programa desta noite, haverá a Prova do Fazendeiro, na qual Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araujo terão a chance de se salvar da segunda Roça, formada nessa terça-feira (28).

Quem sair vencedor da dinâmica volta para a sede com o chapéu e a imunidade da próxima berlinda, além de poder delegar as funções dos peões no trato dos bichos.

O peão ou peoa eliminado será anunciado ao vivo, no programa desta quinta-feira (30), pela apresentadora Adriane Galisteu.

Que horas começa 'A Fazenda' hoje?

"A Fazenda 13" começará hoje, quarta-feira, 29 de setembro, às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração".

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pela plataforma de streaming.

Quem são os participantes de 'A Fazenda 13'?

Nesta edição, 21 peões começaram na disputa pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão:

Aline Mineiro

Bil Araújo (na Roça)

Dayane Melo (na Roça)

Dynho Alves

Erasmo Viana

Erica Schneider (fazendeira da semana)

Liziane Gutierrez (eliminada)

Marina Ferrari

MC Gui (na Roça)

Fernanda Medrado (desistiu)

Mileide Mihaile

Mussunzinho

Nego do Borel (expulso)

Rico Melquiades

Solange Gomes

Tati Quebra Barraco

Tiago Piquilo

Valentina Francavilla

Victor Pecoraro

Sthefane Matos