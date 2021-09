'A Fazenda 13': que horas começa e onde assistir ao programa desta quarta-feira (15)

O 2º episódio de "A Fazenda 13" vai ao ar nesta quarta-feira (15) pela RecordTV a partir das 22h45, depois da novela "Quando Chama o Coração". Durante o programa, acontecerá a primeira Prova do Fazendeiro da edição.

O programa teve início nesta terça-feira (14), com Adriane Galisteu no comando. A nova temporada terá 21 celebridades participantes.

A edição deste ano ainda conta com o "Paiol do TikTok", em que quatro influenciadores disputam a 21ª vaga do programa por votação popular.

Vote na enquete

Essa enquete não interfere no resultado oficial do Paiol, que será anunciado por Galisteu na próxima sexta-feira (17).

Que horas começa A Fazenda hoje?

A edição desta quarta-feira do reality começa às 22h45, logo após a novela "Quando Chama o Coração", na RecordTV.

Assinantes do serviço PlayPlus têm acesso ao conteúdo 24 horas pelo site do streaming.

Como foi a estreia

E o programa teve treta já na estreia. Durante a dinâmica de votação para decidir quem iria para a “Baia”, Dayane Mello se incomodou com os votos recebidos e resolveu tirar satisfações com MC Gui e Rico Melquíades.

Além da ex-Big Brother Italiano, foram escolhidos para participar da primeira baia da edição Solange Gomes, Nego do Borel, Victor Pecoraro, Mussunzinho e Dynho.

Os seis terão que dormir em um local afastado da sede sem o conforto que o resto do elenco terá nessa primeira semana. Além disso, não poderão participar da prova do Fazendeiro, que garante imunidade e poder de colocar um famoso direto na Roça.

Veja o elenco de A Fazenda 13:

Nego do Borel - cantor carioca

Liziane Gutierrez - ex candidata à miss

Mussunzinho - Ator filho de Mussun

Victor Percoraro - ex-participante da "Dança dos Famosos"

Tati Quebra Barraco - funkeira carioca

Arcrebiano - ex-participante do "BBB" e do "No Limite"

Mileide Mihaile - influenciadora digital

Dayane Mello - modelo e participante brasileira do Big Brother Itália

Valentina Francavilla - trabalhou por mais de dez anos como assistente de palco do apresentador Ratinho

Gui Araújo - ex-participante do "De Férias com Ex", modelo e influencer

Fernanda Medrado - cantora, rapper e ex-participante do Power Couple Brasil

Marina Ferrari - empresária e digital influencer

MC Gui - cantor

Tiago Piquilo - cantor sertanejo da dupla com Hugo

Solange Gomes - modelo e ex-assistente de palco. Já foi do quadro "Banheira do Gugu"

Rico Melquiades - humorista e ex-participante do "De Férias com Ex Celebs"

Erasmo Viana - modelo, influenciador e empresário

Aline Mineiro - modelo e ex-panicat

Dynho Alves - cantor e ex-participante do Power Couple Brasil

Erika Schneider - ex-bailarina do Faustão