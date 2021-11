A energia da Lua em Aquário na sua fase crescente

Você sabe o que significa a Lua em Aquário? Esse posicionamento é muito comum na astrologia, uma vez que a Lua gira muito rápido em torno da Terra e faz ela ir mudando de signo em signo a cada três dias. Por isso que durante o ano, ela passa várias por todos os signos e em cada mudança, ela traz uma energia diferente para a nossa vida.

A Lua também possui diferentes fases, só que isso você já sabia, pois aprendemos na escola. Mas o que você não sabia é que, de acordo com a Astrologia, essas quatro fases também mudam a energia desse astro sobre nós.

Preparado para saber qual a influência da Lua em Aquário na fase crescente sobre a gente? Então, confira!

Lua em Aquário e a influência da fase crescente

Nesta quinta-feira (11), a Lua em Aquário vai entrar em sua fase crescente. Esse fenômeno incita grandes questionamentos, revisões das ideias e crenças que estão direcionando nossas decisões.

As noções de liberdade também são assuntos que vêm à tona nesse momento e podem nos levar a pensar de forma extremista. Por isso é necessário ter atenção redobrada nos seus posicionamentos, viu?

Mas apesar do caráter um pouco rebelde das energias aquarianas, a nova fase lunar indica uma fluidez favorável para plantarmos boas sementes e nos dedicar às novas ideias e oportunidades.

A criatividade também é uma qualidade impulsionada por esse posicionamento da Lua em Aquário, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes.

O que vai acontecer em Novembro durante a Lua Crescente em Aquário?

Como Outubro foi marcado pelo fim da retrogradação de Plutão, Saturno, Mercúrio e Júpiter, agora nós teremos mais clareza mental para se dedicar aos seus projetos pessoais e profissionais.

É importante mencionarmos que na Astrologia, nenhum posicionamento ou aspecto é analisado de forma isolada. Da mesma forma que os astros nos influenciam e que nós influenciamos uns aos outros, os trânsitos astrais também são indissociáveis.

Por conta disso, com a Lua em Aquário crescente, podemos concluir que a segunda semana de Novembro será marcada pelas energias despertadas pelo posicionamento de Vênus.

Há poucos dias o planeta do amor ingressou em Capricórnio e tende a despertar certa clareza mental, para que você consiga identificar suas prioridades e, a partir daí, eleve o seu compromisso com essas metas e consigo mesmo. Mesmo que o primeiro passo seja desafiador, o processo de aprimoramento pessoal depende apenas de você.

Além disso, o Sol está evidenciando as energias escorpianas, assim como o posicionamento de Marte. Esse último astro ainda está formando ângulos desarmônicos com Urano e Saturno. Todos esses termos se resumem na ideia de que a impulsividade é um dos pontos que merecem atenção nos próximos dias.

Então, o que podemos esperar da Lua em Aquário Crescente?

Como todos esses trânsitos se influenciam, percebemos que estamos nos preparando para o Eclipse Lunar que acontece na próxima sexta-feira (19). De forma geral, um eclipse tem o poder de trazer transformações profundas, definindo temas que vêm se arrastando e causando angústia.

Agora, nos preparando para a Lua Crescente em Aquário, devemos refletir sobre o que deve realmente se expandir em sua vida e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto você esperava. Os questionamentos despertados por

essa lunação nos ajudam a abrir os olhos para temas que podem ser transformados com o eclipse que acontece na próxima semana.

A influência da fase crescente do ciclo lunar, quando acontece em Aquário, se refere ao momento em que estamos preparando o terreno, retirando as ervas daninhas e arando o solo para depositar as sementes. Para que possamos ver o resultado dos nossos esforços, é preciso passar por todas as etapas.

Nesse momento, é importante estarmos atentos aos pequenos detalhes e sinais de que as coisas estão funcionando ou não. Muitas vezes, quando estabelecemos uma meta, acabamos indo com muita sede ao pote. Assim, não damos a nós mesmos a chance de repensar e analisar, conforme a ideia vai se concretizando, se ela realmente condiz com o que foi idealizado.

Os movimentos planetários estão ocorrendo de forma intensa nas últimas semanas e a Lua Crescente em Aquário marca um momento em que precisamos enxergar a realidade de forma mais nua e crua. Nos apegar demais a crenças, planos ou pessoas apenas nos leva a agir de forma teimosa, tentando não admitir que essa situação precisa ser modificada.

A capacidade de ser cada dia mais flexíveis e resilientes é um objetivo que todos nós devemos estabelecer.

E aí, gostou de saber mais sobre a energia da Lua em Aquário? Então não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos contar aqui embaixo o que achou do texto!

