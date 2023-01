71ª edição do Miss Universo acontece sábado (14), nos Estados Unidos; veja favoritas

A 71ª edição do Miss Universo acontece neste sábado (14), em Nova Orleans, no estado da Louisiana, Estados Unidos. Ao todo, 84 candidatos disputam a coroa, incluindo a brasileira, a capixaba Mia Mamede. A transmissão do concurso será no canal do YouTube do Miss Universo, a partir de 22h no horário de Brasília.

Segundo sites especializados, três países têm candidatas mais fortes ao título: Venezuela, Colômbia e Estados Unidos.

Amanda Dudamel representa a Venezuela e tem 23 anos. Ela é formada em Design de Moda no Instituto Europeu de Design de Roma, além de ser empresária. Em seu negócio, Amanda emprega artesãs que vivem na população urbana de Petare, na Venezuela, pois quer transmitir responsabilidade social corporativa.

Legenda: Amanda Dudamel, de 23 anos, representa a Venezuela Foto: Reprodução

Já R'Bonney Gabriel representa os Estados Unidos no concurso e tem 28 anos. Uma curiosidade é que ela fez suas próprias roupas sustentáveis para disputar no concurso estadual, nacional e agora no Miss Universo. R’Bonney foi a primeira filipina-americana a ganhar o Miss EUA.

Legenda: R'Bonney Gabriel, dos EUA, tem 28 anos Foto: Reprodução

A Colômbia é representada por María Fernanda Aristizábal, de 25 anos. Ela é formada em Mídia e Jornalismo, além de ser palestrante motivacional, modelo e influenciadora digital.

Legenda: María Fernanda Aristizábal, de 25 anos, representa a Colômbia no concurso Foto: Reprodução

Brasileira

O Brasil também tem uma forte concorrente no concurso. Mia Mamede tem 27 anos, e é a primeira capixaba a vencer o Miss Brasil. Ela é apresentadora de TV, produtora de cinema, empresária e filantropa, além de falar cinco línguas. Mia é formada pela Universidade de Nova York e já morou em seis países.

É importante salientar que o Brasil não vence o Miss Universo há 54 anos. A última brasileira que trouxe o título para o país foi Martha Vasconcellos, em 1968.