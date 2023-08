50 Cent arremessa microfone durante show e acerta fã

O rapper 50 Cent virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (31) logo após jogar o próprio microfone contra o público de um show que fazia em Los Angeles, nos Estados Unidos, e acabar atingindo a cabeça de uma fã presente no local.

A apresentação ocorria como parte da turnê 'Final Lap', comandada pelo artista em 2023, na quarta-feira (30), mas tudo ficou marcado pelos problemas técnicos vistos em cima do palco. Durante o show, 50 Cent recebeu diversos microfones com defeito, o que parece tê-lo deixado furioso.

Em um dos vídeos divulgados no Twitter, é possível presenciar o cantor no palco ao lado do rapper YG, que está cantando no momento do rompante. Com mais um microfone com defeito, 50 Cent joga o microfone com raiva na direção de uma das laterais do palco, acertando uma mulher quase instantaneamente.

Segundo publicação do portam TMZ, a mulher não era o alvo do cantor e estava em uma área restrita, onde não deveria estar, no momento em que foi atingida. Entretanto, a justificativa não foi o suficiente e 50 Cent acabou sendo criticado nas redes sociais.

A vítima atingida pelo microfone do rapper foi levada ao hospital com uma laceração na cabeça e prestou boletim de ocorrência contra 50 Cent. No depoimento, ela afirmou que ele chegou a vê-la antes de arremessar o objeto e, portanto, sabia da possibilidade de causar um ferimento.

Em diversas fotos no Twitter, é possível ver a mulher, que não teve a identidade revelada, com um corte na testa e várias toalhas cobrindo o sangue que saiu do ferimento. Até então, 50 Cent não se pronunciou sobre o caso.