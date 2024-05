Tony Ramos tem alta do CTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O ator Tony Ramos recebeu alta do CTI do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, onde estava internado. Neste sábado (18), ele foi transferido para a Unidade Semi-intensiva da unidade.

Segundo o boletim médico divulgado, o artista está lúcido e apresenta melhora progressiva em seu quadro de saúde. Ele foi submetido a uma cirurgia no cérebro na última quinta-feira (16), para realizar a drenagem de um hematoma subdural.

Conforme noticiou o g1, Tony foi internado, pela manhã, depois de se sentir mal e cancelar gravações. Ele tem 60 anos de carreira e 46 de trabalho na TV Globo.

Como foi o procedimento

Tony Ramos passou pelo procedimento cirúrgico para estancar um sangramento intracraniano, ou seja, drenar um coágulo no cérebro. Ele havia passado mal em casa.

Um hematoma subdural se caracteriza pelo acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O ator pode ter tido o tipo crônico, que ocorre quando alguém bate a cabeça "de forma banal" e, muitas vezes, não lembra o que pode ter provocado.

O ator foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Na quinta-feira (16), depois do procedimento, a família dele informou que a cirurgia terminou por volta das 19h30 e foi considerada bem-sucedida.

"O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17/05), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", informou o boletim médico.

Mensagens de apoio

Artistas e celebridades e fãs enviaram mensagens de apoio a Tony Ramos. "Proteja nosso amigo tão querido, Deus", escreveu Rosane Godman. "Meu Deus, em oração", comentou Buchecha.

No X, antigo Twitter, fãs também enviaram energias positivas ao artista. "Torcendo muito pra que o Tony Ramos fique bem. Ele é um querido e um ícone da teledramaturgia brasileira", escreveu uma internauta.

"Orações e as melhores energias para que o querido Tony Ramos se recupere rapidamente. Tony é um dos gigantes da cultura brasileira e transmite sempre ser excelente pessoa", comentou outro.