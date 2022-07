UCCONX, grande evento geek, inicia programação e viraliza por vazio de participantes

O UCCONX, divulgado com um grande evento de cultura pop, ganhou atenção das redes após imagens do esvaziamento do primeiro de programação, nesta quinta-feira (28).

O evento sofreu baixa de artista anunciado nos últimos dias. A primeira informação de cancelamento foi da principal atração: Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", prevista para participar no sábado (30) e domingo (31).

Veja vazio de abertura de evento

De acordo com o portal Terra, em um primeiro comunicado, a organização do evento informou que ela não pode viajar porque testou positivo para Covid-19.

Horas depois, veio outro comunicado, citando que o motivo do cancelamento da atriz foi "por conta de compromissos profissionais, além do risco de exposição a covid-19".

Estandes de ilustradores e quadrinistas vazios

O desenhista e ilustrador Colonel Luiz chegou a comentar o vazio na área dedicada aos artistas. "Bom, respondendo à dúvida de todos, sim, foi um fiasco o AA da UCCONX. Das 32 mesas disponíveis (são até grandinhas), vieram apenas 6 artistas contando comigo. A maioria de nós acabou juntando as mesas pra ficar com maior espaço já que boa parte não vai fazer falta".



A entrada, que custava pelo menos R$ 125 (meio ingresso), mas podia ultrapassar R$ 5 mil no pacote mais Vip, prometia grandes atrações e estandes. Mas as fotos mostraram que os estandes de lojas e da Artists Alley, área dedicada a quadrinistas e ilustradores, não foram ocupados.

O Universal Creators Conference Experience (UCCONX) é produção de uma empresa homônima, criada para o evento, mas neste ano o projeto passou para as mãos da BBL, especializada em eSports.

A BBL informou ser responsável pelo evento apenas no próximo ano.