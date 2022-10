Shuri é destaque em pôsteres de 'Pantera Negra 2' divulgados pela Marvel; assista trailer

A produtora Marvel divulgou um trailer novo para “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” nesta segunda (3), e também uma nova leva de pôsteres. Quatro das artes destacaram a personagem Shuri, interpretada por Letitia Wright.

Com o falecimento de Chadwick Boseman, o T’Challa, protagonista do primeiro filme, Shuri ganhará mais espaço no segundo filme.

Em um dos cartaz, o rosto de Shuri é o maior e aparece no centro. Em outra peça é a silhueta da atriz que está no centro. Apenas um dos cinco pôsteres não dá um destaque maior para Shuri.

A produção audiovisual será lançada no dia 11 de novembro de 2022.

O filme “Pantera Negra” é um dos maiores sucessos da Marvel nos cinemas, mas, infelizmente, o protagonista da produção, o ator Chadwick Boseman, faleceu.

Agora, meses antes da estreia da sequência, “Wakanda Forever”, a Marvel revelou o motivo de não ter substituído o ator como o Pantera Negra.

"Pareceu que estava muito cedo para reescalar [o ator]”, afirmou Kevin Feige. “Stan Lee sempre disse que a Marvel representa o mundo fora de nossa janela. E nós conversamos sobre como, por mais extraordinários e fantásticos que nossos personagens e histórias sejam, há um elemento humano e relacionável em tudo o que fazemos”, complementou.