Que horas começa o almoço do Anjo do BBB 23 neste domingo (12)?

A médica Amanda Meirelles, de 31 anos, foi a vencedora da prova do Anjo, neste sábado (11), na 23ª edição do “Big Brother Brasil”. A recompensa para quem ganha a disputa é um almoço, com direito a três convidados e a apresentação de vídeos de familiares e amigos.

Que horas começa o almoço do Anjo

O Almoço do Anjo ocorre geralmente entre 13h e 14h30, seguindo o horário de Brasília. O horário varia a partir da programação da Casa Mais Vigiada do Brasil, a depender de outras ações previstas para os brothers.

Como foi a prova do Anjo?

Disputada em duplas, a prova exigiu que os participantes colocassem o maior número de objetos na caçamba da Chevrolet Midnight, da empresa patrocinadora da disputa.

Conforme anunciado anteriormente pelo reality show, os vencedores da prova escolheram entre ter o poder do anjo e ganhar um carro, ou conquistar imunidade.

A garantia de permanência por mais uma semana só não valeria para Bruno, que já está no paredão pelo Big Fone.

Em caso de empates, o critério para a decisão final seria a importância do objeto. Nem todos os brothers puderam participar da prova. Após o líder Gustavo realizar sorteio, Cristian e Ricardo foram vetados por, respectivamente, Fred e Cezar Black.

QUAL FOI A PONTUAÇÃO DE CADA DUPLA?

Amanda e Cara de Sapato: 7 objetos (2 caiaques, 1 violão, 1 moto, 1 saca de soja, 1 laranja e 1 barril)

Domitila e Key Alves: 7 objetos (2 motos, 1 violão, 1 saca de soja, 2 caiaques e 1 barril)

Aline e Fred: 7 objetos (2 motos, 1 bicicleta, 2 sacas de soja, 1 barril e 1 caiaque)

Larissa e Bruna: 6 objetos (2 bicicletas, 1 violão, 1 caiaque, 1 moto e 1 milho)

Bruno e Guimê: Desclassificados por pegarem mais de um objeto por vez, indo contra as regras estabelecidas para a prova.

Paula e Cezar: 4 objetos (1 mala, 1 caiaque, 1 moto e 1 milho)

Gabriel e Nicácio: 7 objetos na caçamba: 1 laranja, 1 caiaque, 2 motos, 1 violão, 1 barril e 1 saca de soja.

Sarah e Marvvila: 2 caiaques