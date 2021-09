PS Plus de setembro: confira os jogos gratuitos que entraram

A Sony confirmou nesta quarta-feira (1º) os jogos grátis oferecidos pela assinatura do serviço PS Plus para PS4 e PS5 referentes a setembro. Os games PlayStation do mês são Predator: Hunting Grounds, Hitman 2 e Overcooked: All You Can Eat. As informações são do portal IGN Brasil.

Os jogos estarão disponíveis de forma gratuita somente entre 7 de setembro e 4 de outubro. Após o resgate, integrarão a biblioteca do usuário até quando ele for assinante da PS Plus.

Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 são títulos disponíveis para o PS4, que podem ser resgatados tanto no console de geração anterior quanto no PS5.

Já Overcooked: All You Can Eat é exclusivo para donos do novo console da Sony.

Os jogos grátis de agosto, Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2, ainda estão disponíveis para resgate, segundo o IGN Brasil.