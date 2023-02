Previsão do signo de Escorpião para hoje, 12 de fevereiro

Hoje a Lua em Escorpião forma uma oposição com Urano em Touro, que nos convida a ouvir a intuição e o coração. Avalie as situações que estão te incomodando em seus relacionamentos, procurando curar aquilo que vem te afetando ou magoando.

A intensidade de Escorpião nos faz olhar as coisas com um olhar mais crítico, o que pode causar algumas discussões. Aquilo que nos incomoda precisa ser mudado internamente - não espere mudanças apenas das outras pessoas.

Signo de Escorpião hoje



A Lua em seu signo potencializa suas estratégias e objetivos pessoais, sendo um bom momento para colocar as ideias no papel. Aproveite esse domingo para escrever sobre seus planos e seguir sua intuição, mudando a forma como as coisas têm sido feitas.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.