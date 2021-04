Juan Joya, meme da risada, teve corpo enviado ao crematório após família não ir ao hospital

O corpo do comediante Juan Joya, conhecido por "El Risitas", será cremado na Espanha. Nesta sexta-feira (24), após 24h da morte do humorista, a família não apareceu para realizar os ritos de velório e enterro. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, ele será cremado no cemitério de San Fernando.

Juan Joya residiu por muitos anos em uma casa administrada pela Irmandade da Santa Caridade de Sevilha, onde pessoas mais velhas que não têm recursos e parentes recebem cuidados. Após a morte do comediante, nenhum parente reivindicou o corpo que ficou na sala fria do Hospital Virgen del Rocío de Sevilha.

Mesmo recebendo cuidados médicos, o comediante morreu por uma doença que vinha arrastando há ano s— não revelada pelos portais internacionais.

Uma missa será realizada para Juan Joya na capela do hospital Virgen del Rocío, que só pode receber 15 pessoas. Ele será então cremado no cemitério de San Fernando e as cinzas serão colocadas em uma coluna da Igreja de São Jorge, de propriedade da Irmandade da Santa Caridade.

Risada conhecida no Brasil

No Brasil, programas de entretenimento dos anos 2000 — como o humorístico "Pânico" — usavam as risadas do comediante para compor entrevistas. Recentemente, também foi o rosto do emote "KEKW" na plataforma Twitch, streaming para gamers.

Borja ganhou fama após participar de programas de televisão espanhóis. Ele começou ao lado do jornalista Jesús Quintero nas atrações "El vagamundo" e "Ratones coloraos". Trabalhou ainda com outro comediante, Antonio Rivero Crespo, El Peíto, que morreu em 2003.

Na internet, ele ficou conhecido por volta de 2010. Internautas descobriram vídeos antigos do humorista e passaram a dublar piadas para ele aparecer dando risada de qualquer história.