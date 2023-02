Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/2)

Hoje a Lua em Escorpião forma uma oposição com Urano em Touro, que nos convida a ouvir a intuição e o coração. Avalie as situações que estão te incomodando em seus relacionamentos, procurando curar aquilo que vem te afetando ou magoando.

A intensidade de Escorpião nos faz olhar as coisas com um olhar mais crítico, o que pode causar algumas discussões. Aquilo que nos incomoda precisa ser mudado internamente - não espere mudanças apenas das outras pessoas.

Áries



Os trânsitos do dia vem te pedindo para não direcionar tanto sua energia ao passado. Pare de ficar remoendo o que passou e foque no seu futuro. A intensidade de Escorpião pode ajudar neste processo, te ajudando a enxergar sua força interior.



Touro



A entrada da Lua em seu signo oposto desperta seu lado mais intenso, e te convida a buscar cura e transformação para seus relacionamentos. Acredite na sua capacidade de mudança, validando seus sentimentos e desejos.



Gêmeos



O lado mais profundo e intenso despertado pela Lua em Escorpião pode ajudar você, geminiano, a olhar as coisas à sua volta com menos superficialidade. É um convite para ter mais atenção às coisas à sua volta, enxergando mais motivos para ser grato.



Câncer



A entrada da Lua em Escorpião traz um lembrete para olhar seu interior, buscando ser mais reservado quanto a seus desejos e objetivos. Por isso, você pode se sentir mais introspectivo. Aproveite esse movimento para se conectar com seus sonhos.



Leão



A Lua em Escorpião desperta seu lado mais controlador e autoritário, deixando suas relações mais intensas, gerando até um pouco de ciúmes. Não deixe que isso faça você se isolar das pessoas que ama. Fale sobre seus sentimentos e compreenda os motivos dos seus sentimentos.



Virgem



A entrada da Lua em Escorpião pede que você saia da sua zona de conforto, deixando de lado seu lado mais tímido para apostar em seu poder pessoal. Esse movimento pode dar mais emoção para suas relações. É um ótimo dia para sair com os amigos.



Libra



A Lua em Escorpião enfatiza o lado mais intenso e apaixonado dos librianos, despertando muito desejo e busca por novas aventuras. Você pode se sentir mais disposto a reinventar seus planos, desapegando-se de coisas que não te completam.



Escorpião



A Lua em seu signo potencializa suas estratégias e objetivos pessoais, sendo um bom momento para colocar as ideias no papel. Aproveite esse domingo para escrever sobre seus planos e seguir sua intuição, mudando a forma como as coisas têm sido feitas.



Sagitário



A energia escorpiana te cobra mais responsabilidade afetiva em relação a suas ações. Muitas vezes, você pode acabar agindo sem pensar nas consequências geradas, querendo liberdade. É muito importante ter conversas mais claras sobre seus sentimentos com as pessoas que ama.



Capricórnio



A estabilidade e aterramento característico de seu signo podem ser afetados pela necessidade de mudança e movimento da energia escorpiana. Você é convidado a desapegar de vícios que não condizem com seus sonhos, mesmo que seja difícil quebrar esse padrão. É um momento de mudança e reinvenção.



Aquário



Os trânsitos do dia te chamam a deixar sua criatividade mais livre para se transformar, fazendo com que novas portas se abram. Aproveite esse domingo para organizar sua semana, colocando sua força de ação naquilo que sua intuição vem apontando.



Peixes



A busca por compreender seus desejos mais internos podem fazer com que você, pisciano, se distancie das pessoas a sua volta. Esse movimento pode deixar sua mente bem agitada. Busque estabelecer suas bases e prioridades antes de desapegar do que vem te prendendo.

