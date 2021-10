Chapolin Colorado ganha skin comemorativa no Fortnite; veja acessórios

O personagem Chapolin Colorado vai ganhar um traje especial, chamado de skin, para o jogo Fortnite. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (29) pela Epic Games, criadora do Battle Royale, e chegará na próxima segunda-feira (1), às 21h.

O lançamento foi feito por conta das comemorações de aniversário de 51 anos do super-herói cômico, completando a homenagem com a presença da Marreta Biônica, acessório principal do personagem. Chapolin, como é conhecido em solo brasileiro, é personagem da série de mesmo nome criada pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, que também foi o criador da série Chaves.

Atualmente, o Fortnite está disponível gratuitamente para download no PC (via Epic Store), PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e em celulares Android. Veja o anúncio:

Ao todo, contanto o traje simples do Chapolin, a skin terá 11 variações. Além disso, itens do Fortnite poderão ser adquiridos pelos jogadores.

Entre os itens estão o Acessório para as Costas Paralizatron CH-3000, a Picareta Marreta Biônica e outras variações do mesmo traje, que estarão disponíveis no Conjunto Chapolin Colorado.