'Call of Duty: Vanguard' será lançado em novembro; veja data e detalhes do jogo

O jogo 'Call of Duty: Vanguard' será o próximo jogo da franquia de FPS da Activision, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (19). Novamente com uma história na Segunda Guerra Mundial, ele terá visão total do conflito com várias frentes de batalha.

O lançamento deve ocorrer oficialmente no dia 5 de novembro deste ano, disponível em plataformas como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Battle.net).

'Call of Duty: Vanguard' chega com a promessa de retornar a série para as origens, apresentando a guerra em toda essência. Sendo assim, a história deve abordar as origens das forças especiais dos Aliados, compostos pelos Estados Unidos, Inglaterra e Rússia.

Narrativa cinematográfica

Segundo a Sledgehammer, responsável pela criação do jogo, 'Call of Duty: Vanguard' terá narrativa como uma espécie de filme, com efeitos sonoros e temas musicais ativos em cada momento chave na tela de quem joga.

Além disso, o jogo promete melhores efeitos visuais, incluindo a mesma engine gráfica de de 'Call of Duty: Modern Warfare', lançado em 2019.

Novidades no jogo

Entre as mudanças na nova versão, o multiplayer do Call of Duty terá 20 mapas disponíveis, com ambientes variados como florestas, cidades e desertos.

Conforme a empresa criadora do game, a experiência multiplayer online será mais tática e relaxada, trazendo também possibilidades de customização da arma no modo Gunsmith.