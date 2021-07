Americano gasta R$ 23 mil no 'Valorant' para completar coleção de skins

Um jogador de "Valorant", o americano identificado Jerry "Artic", chamou a atenção do mundo gamer, pelo dinheiro investido na plataforma. Ele afirma ter gastado US$ 4,4 mil (R$ 23 mil) para ter todas as skins de armas disponíveis atualmente.



Além dos pacotes vendidos na loja e dos upgrades de variantes, também possui todos os cosméticos dos Passes de Batalha já lançados.

A estimativa é que Artic tenha 295 skins para todas as armas presentes em Valorant, excluindo os equipamentos-padrão do jogo. Questionado sobre os gastos com o game, o jogador respondeu que se trata do "melhor investimento de sempre" e que se dá pela paixão pelo FPS da Riot.

Artic é ex-jogador de Apex Legends e atualmente joga competitivamente no VALORANT. A última aparição dele em campeonatos no FPS foi durante a classificatória aberta para a fase 2 da Etapa 3 do "Valorant Challengers" da América do Norte.

Entenda o jogo

"Valorant" é um jogo eletrônico multijogador gratuito para jogar de tiro em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Riot Games.

O título conta com um elenco de personagens com habilidades específicas e mapas onde o objetivo é ativar um bomba ou defender um território.

Os times começam a partida como ataque ou defesa, e trocam de lado na décima segunda rodada. Vence a equipe que fizer 13 pontos primeiro, e os jogos têm até 24 rounds. O jogo pode ser baixado em site oficial.