Zezé Di Camargo volta a desafinar em show e é alvo de risadas

O cantor Zezé Di Camargo enfrentou mais uma noite difícil nos palcos. Na última quarta-feira (16), durante um show da dupla com o irmão Luciano, em Lucas do Rio Verde (MT), o artista voltou a desafinar, desta vez na interpretação da música "Flores em Vida".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Zezé com dificuldade para alcançar as notas da canção, e sendo alvo de risadas por parte do público.

Nos comentários de um perfil do Instagram que exibiu o momento, internautas elogiaram a trajetória de Zezé, mas defenderam que ele repense a continuidade das apresentações ao vivo. “Sempre fui fã, mas acho que já chegou a hora de parar”, escreveu uma pessoa. “Gosto das suas músicas, mas está na hora de parar”, disse outra.

Críticas

Essa não é a primeira vez que Zezé enfrenta críticas em relação ao seu desempenho vocal. Em 2023, o cantor também foi alvo de comentários após desafinar ao cantar "Dois Corações" e "Uma História". À época, fãs já questionavam se não era o momento ideal para o artista encerrar a carreira nos palcos com dignidade e reconhecimento.

O próprio Zezé Di Camargo já falou abertamente sobre as limitações da idade. Após uma cirurgia nas cordas vocais realizada em 2008, ele passou a enfrentar dificuldades para manter o mesmo desempenho de antes. "Você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos", declarou.