Zezé Di Camargo e Luciano reduzem agenda e rumor sobre fim da dupla aumenta, diz jornal

As especulações sobre o fim da dupla Zezé Di Camargo e Luciano aparecem anualmente. Nesta semana, os rumores aumentaram por conta da redução da agenda de shows da dupla, segundo informações do jornal Extra.

O veículo carioca publicou matéria falando da possibilidade de uma agenda de "despedida" em 2022. As datas fechadas no roteiro de evento se concentram no primeiro trimestre.

Veja mais É Hit Marília Mendonça deixou gravadas canções com Zezé Di Camargo e a dupla Hugo e Guilherme

"Os rumores no mercado é de que o fim da dupla está bem próximo", diz matéria do jornal carioca

As especulações da separação da dupla são atiçados por projetos pessoais solos que os cantores lançaram nos últimos anos. Luciano gravou álbum gospel "A Ti Entrego”. Já Zezé gravou projeto sem o irmão com o nome de "Rústico".