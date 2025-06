Zezé Di Camargo diz que não concorda com fala polêmica de backing vocal

O cantor Zezé di Camargo se pronunciou pela primeira vez após a polêmica envolvendo a hacking vocal de sua banda, Bianca Alencar. Em turnê com a dupla Zezé di Camargo e Luciano, Bianca fez vídeos em um restaurante em Floresta, no interior de Pernambuco, e comparou o almoço com “lavagem de porcos”.

Na quarta-feira (25), em show no São João de Serra Talhada (PE), Zezé pediu desculpas pela fala da profissional, que foi demitida. "A gente não concorda com o que ela disse, porque eu venho no Nordeste há pelo menos uns 30 anos".

"Já estive em várias cidades, em várias capitais, em várias cidades pequenininhas. Serra Talhada é uma metrópole perto da Vila Propício, onde eu fui criado, onde eu praticamente nasci. Ela foi muito infeliz. Eu quero pedir desculpas, em nome de Zezé Di Camargo e Luciano, ao povo nordestino. A gente não concorda com o que ela falou", disse ainda o artista.

Veja também É Hit Zezé Di Camargo nega ter deixado Luciano para viver carreira solo: 'Não abandonei a dupla' É Hit Zezé Di Camargo fala sobre desentendimento passado com Lulu Santos: 'Detestava sertanejo'

Justificativa

Após o vídeo com sua fala viralizar nas redes sociais, Bianca tentou se justificar afirmando que a intenção era mostrar os “perrengues das estradas” e afirmou ser descendente de nordestinos. Ela desativou suas redes sociais após as críticas.